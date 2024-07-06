«Рома» предложила Кьезе зарплату в € 5,5 млн в год — Николо Скира

«Рома» предложила крайнему нападающему «Ювентусу» Федерико Кьезе заработную плату в размере € 5,5 млн в год с целью убедить 26-летнего футболиста присоединиться к римскому клубу. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Кьеза не входит в планы нового главного тренера «Ювентуса» Тьяго Мотты и готов покинуть клуб нынешним летом. Подчёркивается, что на минувшей неделе итальянский полузащитник отклонил предложение из Саудовской Аравии.

Напомним, в минувшем сезоне Кьеза принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Албанские фанаты издеваются над итальянцами перед матчем: