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«Наша мечта разрушена». Кроос — о вылете сборной Германии с Евро-2024

«Наша мечта разрушена». Кроос — о вылете сборной Германии с Евро-2024
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Центральный полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался о вылете национальной команды с Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«В данный момент я думаю только о вылете из турнира. У нас была важная цель, к которой мы шли. Мечта, которую мы лелеяли, в каком-то смысле разрушена. Через какое-то время мы придём к пониманию, что провели хороший турнир, но сейчас принять эту мысль сложно», — приводит слова Крооса пресс-служба УЕФА.

Напомним, 5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте прошёл матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра закончилась победой сборной Испании в овертайме со счётом 2:1 (1:1 — основное время).

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