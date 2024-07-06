Аршавин назвал сборную, которая заслуживает стать чемпионом Европы

Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин считает, что сборная Испании заслуживает победы на Евро-2024.

«Думаю, кто выйдет из этой части сетки, тот станет чемпионом Европы. Что Испания хорошо играет на этом турнире и, наверное, лучше всех, с этим никто не поспорит. Им нужно было не дрогнуть, когда счёт стал 1:1, проявить характер. И они забили второй гол. Все говорят — детский сад, но, думаю, эта команда способна. Франция всё равно должна их обыграть, но это очень сильная команда, которая если станет чемпионом Европы, это будет заслуженно», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте прошёл матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра закончилась победой сборной Испании в овертайме со счётом 2:1 (1:1 — основное время). В полуфинале Испания сыграет с национальной командой Франции.