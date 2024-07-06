Галлас: «Реал» не может отпустить Мбаппе на Олимпиаду, ведь речь идёт о больших деньгах

Бывший центральный защитник сборной Франции Вильям Галлас объяснил, почему мадридский «Реал» не отпустил французского нападающего Килиана Мбаппе на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже.

«Как игрок я мечтал выиграть Лигу чемпионов, чемпионат мира, чемпионат Европы, АПЛ и Лигу 1, но такие футболисты, как Мбаппе, мечтают сыграть и на Олимпиаде. Печально, что у него нет возможности принять участие в этом турнире, ведь Олимпийские игры — это нечто особенное. В прошлом подобное являлось возможным, но футбол изменился, а в Мбаппе было вложено очень много денег.

Если посмотреть на ситуацию с точки зрения «Реала», то клуб не хочет, чтобы Мбаппе получил травму. «Реал» не можете так рисковать, отпуская его. Я понимаю обе стороны ситуации, но в этом случае речь идёт о слишком больших деньгах», — приводит слова Галласа Give me Sport.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: