«Он провалил игру». Аршавин раскритиковал судью матча Испания — Германия на Евро-2024

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин высказался о судействе в матче 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

«Рука Кукурельи больше площадь перекрывает. По сути игры даже хорошо, что пенальти не поставили, но по нынешним правилам они должны назначить в этом эпизоде 11‑метровый. Рука идёт сверху вниз, даже если бы стоял на месте, и рука на этой ширине была, вопросов нет.

На Евро все здорово судят, но Тейлор провалил матч, это тенденция второй игры с Германией. Было много микрофолов, где он мог показать немцам жёлтую карточку. В первом эпизоде Кроос просто убрал Педри, он не смог играть, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте прошёл матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра закончилась победой сборной Испании в овертайме со счётом 2:1 (1:1 — основное время). Тейлор в минувшей игре показал 16 жёлтых карточек.