ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он провалил игру». Аршавин раскритиковал судью матча Испания — Германия на Евро-2024

«Он провалил игру». Аршавин раскритиковал судью матча Испания — Германия на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин высказался о судействе в матче 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Рука Кукурельи больше площадь перекрывает. По сути игры даже хорошо, что пенальти не поставили, но по нынешним правилам они должны назначить в этом эпизоде 11‑метровый. Рука идёт сверху вниз, даже если бы стоял на месте, и рука на этой ширине была, вопросов нет.

На Евро все здорово судят, но Тейлор провалил матч, это тенденция второй игры с Германией. Было много микрофолов, где он мог показать немцам жёлтую карточку. В первом эпизоде Кроос просто убрал Педри, он не смог играть, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте прошёл матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра закончилась победой сборной Испании в овертайме со счётом 2:1 (1:1 — основное время). Тейлор в минувшей игре показал 16 жёлтых карточек.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android