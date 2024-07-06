Фанаты сборной Англии дразнили немцев после вылета Германии с Евро-2024 — Daily Mail

Болельщики сборных Англии и Германии вступили в конфронтацию после того, как фанаты «трёх львов» стали дразнить немцев по причине того, что их национальная команда вылетела с домашнего для них Евро-2024. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, около 20 англичан сначала просто дразнили болельщиков сборной Германии и скандировали оскорбительные кричалки в их адрес. Затем между фанатами двух национальных команд завязалась драка, в ходе которой болельщики «трёх львов» также обливали немцев из стаканов с алкогольными напитками.

Напомним, вчера, 5 июля, в матче четвертьфинала Евро-2024 сборная Германии уступила испанской национальной команде со счётом 1:2.

Немецкий полицейский станцевал с фанатами Албании на Евро-2024: