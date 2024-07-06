Фанаты сборной Англии дразнили немцев после вылета Германии с Евро-2024 — Daily Mail
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Болельщики сборных Англии и Германии вступили в конфронтацию после того, как фанаты «трёх львов» стали дразнить немцев по причине того, что их национальная команда вылетела с домашнего для них Евро-2024. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, около 20 англичан сначала просто дразнили болельщиков сборной Германии и скандировали оскорбительные кричалки в их адрес. Затем между фанатами двух национальных команд завязалась драка, в ходе которой болельщики «трёх львов» также обливали немцев из стаканов с алкогольными напитками.
Напомним, вчера, 5 июля, в матче четвертьфинала Евро-2024 сборная Германии уступила испанской национальной команде со счётом 1:2.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51' 1:1 Вирц – 89' 2:1 Мерино – 119'
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет
Немецкий полицейский станцевал с фанатами Албании на Евро-2024:
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