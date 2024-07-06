Чалханоглу: нет ничего, чего сборная Турции не могла бы достичь на Евро-2024

Капитан и полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Нидерландами.

«Мы надеемся одержать ещё одну победу. Это наша самая большая мечта. Мы всегда говорим о том, во что верим. Нет ничего, чего мы не могли бы достичь. Нет ничего невозможного. Перед матчем с Австрией мы сказали, что хотим выйти [в четвертьфинал], и мы сделали именно это. Мы хотим выйти на поле с тем же настроем», — приводит слова Чалханоглу пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч четвертьфинала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции состоится сегодня, 6 июля, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В играх 1/8 финала турнира Нидерланды разгромили Румынию со счётом 3:0, а Турция оказалась сильнее Австрии – 2:1.