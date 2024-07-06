Тренер Нидерландов Куман: Турция играет от всего сердца, но мы готовы

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мыслями от матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Турцией.

«Мы знаем, чего ждать от турецких болельщиков. Думаю, будет здорово сыграть в такой атмосфере. Нам надо будет просто сохранять контроль над мячом, буквально впиваться в него. Соперник играет с большим энтузиазмом. Как и Румыния. Они играют от всего сердца. Но мы готовы», — приводит слова Кумана пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч четвертьфинала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции состоится сегодня, 6 июля, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В играх 1/8 финала турнира Нидерланды разгромили Румынию со счётом 3:0, а Турция оказалась сильнее Австрии – 2:1.