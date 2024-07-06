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Нидерланды — Турция. Прямая трансляция
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Профсоюз полиции Германии призвал фанатов Турции не использовать скандальный жест Демирала

Профсоюз полиции Германии призвал фанатов Турции не использовать скандальный жест Демирала
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Федеральный председатель Профсоюза полиции Германии (GdP) Йохен Копельке призвал болельщиков сборной Турции отказаться от использования скандального жеста, за который на два матча был дисквалифицирован защитник национальной команды Мерих Демирал, перед игрой 1/4 финала Евро-2024 с Нидерландами, которая состоится сегодня, 6 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Политике нет места на поле. Особенно если её внимание акцентировано на бесчеловечной символике. Это порождает большие риски. Сложившаяся ситуация ставит перед нашими коллегами особые задачи. Мы рассчитываем на честный и мирный матч», — приводит слова Копельке Sky Sport Germany со ссылкой на RTL.

Напомним, ранее ультрас сборной Турции призвали остальных турецких болельщиков демонстрировать этот жест во время матча с Нидерландами.

Инцидент с Демиралом произошёл во время матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции (1:2). В этой игре защитник оформил дубль. При праздновании гола футболист использовал жест турецких националистов.

Реакция турецких журналистов на сейв Гюнока и выход в 1/4 финала:

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