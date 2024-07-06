Тренер сборной Турции: мы должны контролировать свои эмоции в матче 1/4 финала Евро-2024

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поделился мыслями от матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Нидерландами.

«Мы не заглядываем далеко вперёд. Нам надо сохранять уверенность в своих силах и смирение. Мы должны контролировать свои эмоции. У нас самая молодая команда на турнире, и лишь несколько игроков ранее уже выступали на таком уровне. Мы думаем только о предстоящем матче. Думаю, даже нет смысла отдельно говорить о том, что мы хотим победить», — приводит слова Монтеллы пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч четвертьфинала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции состоится сегодня, 6 июля, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В играх 1/8 финала турнира Нидерланды разгромили Румынию со счётом 3:0, а Турция оказалась сильнее Австрии – 2:1.