Мартинес отказался отвечать на вопрос о будущем Роналду в сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес не дал прямого ответа на вопрос, продолжит ли 39-летний нападающий Криштиану Роналду выступать за португальскую национальную команду. Напомним, вчера, 5 июля, в матче 1/4 финала Евро-2024 подопечные испанского специалиста проиграли Франции (0:0, 3:5 пен.).

«Сейчас мы страдаем как команда, на текущий момент нет никакого индивидуального решения», — приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Роналду выступает в составе сборной Португалии с 2003 года. За этот период он принял участие в 212 матчах во всех турнирах, в которых отметился 130 голами и 47 результативными передачами. В этих встречах нападающий получил 31 жёлтую карточку.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: