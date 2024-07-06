Дембеле — об игре Франции на Евро-2024: те, кто недоволен, — это не наша проблема

Крайний нападающий сборной Франции Усман Дембеле отреагировал на победу в матче с Португалией (0:0, 5:3 пен.) в рамках 1/4 финала чемпионата Европы — 2024.

«Вот так, мы так играем, мы в полуфинале. Те, кто не доволен, — это не наша проблема», — приводит слова Дембеле RMC.

Напомним, 5 июня завершился матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции. Игра проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Основное и дополнительное время противостояния завершилось со счётом 0:0, однако в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Франции (5:3). Дембеле был признан лучшим игроком матча.

Видео: мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024.