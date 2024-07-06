ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы доставим проблемы Англии». Тренер Швейцарии Якин — о матче 1/4 финала Евро-2024

«Мы доставим проблемы Англии». Тренер Швейцарии Якин — о матче 1/4 финала Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от матча четвертьфинала чемпионата Европы — 2024 с Англией.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам оказалось по силам сражаться с Германией, обыграть Италию. Почему бы теперь нам не победить Англию? Мы в хорошей форме. Мы готовы дать мощный бой. Мы не знаем, что планирует делать Англия. В её составе много первоклассных игроков. Мы в хорошей форме, уверены в себе и уже показали, что можем играть против топ-сборных — против действовавших чемпионов (Италии), хозяев (Германии). Мы доставим проблемы Англии», — приводит слова Якина пресс-служба УЕФА.

Напомним, четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Швейцарии состоится сегодня, 6 июля, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф). В 1/8 финала Англия вырвала победу у Словакии со счётом 2:1 (ДВ), а Швейцария уверенно обыграла Италию – 2:0.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android