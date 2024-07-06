«Возможно, нужно остановиться». Томас Мюллер — о своём будущем в сборной Германии

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер ответил на вопрос о своём будущеем в национальной команде после поражения в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Испанией (1:2). Ранее 34-летний футболист заявил, что, возможно, провёл последний матч за свою сборную.

«Это нужно обсудить. Со своей стороны мне не хотелось бы исключать возможность выступать за сборную Германии, но мы с тренером можем прийти к выводу, что, возможно, нужно остановиться», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

В полуфинале сборная Испании сыграет с национальной командой Франции. В ответном полуфинале сыграют победители пар Нидерланды — Турция и Англия — Швейцария. Финальный матч пройдёт 14 июля.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).