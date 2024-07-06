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«Ты принёс много радости». Президент ФИФА поблагодарил Крооса, завершившего карьеру

«Ты принёс много радости». Президент ФИФА поблагодарил Крооса, завершившего карьеру
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обратился к бывшему полузащитнику сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроосу, принявшему решение завершить профессиональную карьеру.

«Поздравляю с прекрасной карьерой в клубе и в сборной.

По-настоящему фантастическая карьера на международной арене, включающая победу на чемпионате мира и шесть побед в Лиге чемпионов. Ты был профессионалом и принёс много радости болельщикам. Наслаждайся следующим этапом своей жизни», — написал Инфантино в своей социальной сети.

Всего за клубную карьеру полузащитник провёл 754 матча во всех турнирах, в которых он отметился 73 голами и 166 результативными передачами. В составе сборной Германии Кроос сыграл 113 матчей (17 голов и 21 ассист).

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