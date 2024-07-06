Непомнящий: пока Англия играет при Саутгейте, для них самое красивое — счёт на табло

Бывший тренер российских клубов РПЛ Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче Англии со Швейцарией в четвертьфинале Евро-2024.

«Мне кажется, что сборная Англии играет так, как им позволяет соперник, а также плохо использует своих футболистов. У англичан одна из сильнейших атакующих линий на этом Евро. Сборная Англии сейчас играет на 50 процентах своего потенциала. Поэтому в матче Англия — Швейцария обе команды могут победить.

Если взять прошлый чемпионат Европы, то Англия весь турнир играла хорошо, но в финале играла очень осторожно с Италией. Поэтому пока при Саутгейте Англия играет на результат и по своему постулату, то для них самое красивое в футболе — счёт на табло», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 6 июля, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф) состоится четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.