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Канищев: Голландия — машина, но сборная Турции может совершить сенсацию

Канищев: Голландия — машина, но сборная Турции может совершить сенсацию
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Бывший российский футболист Александр Канищев поделился мнением о грядущем матче 1/4 финала Евро-2024, в котором встретятся сборные Нидерландов и Турции. Встреча состоится сегодня, 6 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Турции в матче с Голландией может совершить сенсацию. Но голландцы мощнее и имеют серьёзных футболистов в составе, поэтому Голландия — это машина. Игра будет равной, но будет маленькое преимущество у голландцев за счёт их физических кондиций», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч Нидерланды — Турция пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен из Франции. Игра начнётся в 22:00 мск.

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