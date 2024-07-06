Талалаев: Кроос дважды фигачит лидера испанской сборной. И никаких санкций

Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев раскритиковал работу главного арбитра матча 1/4 финала Евро‑2024 Испания — Германия Энтони Тейлора.

«К восьмой минуте Кроос дважды фигачит лидера испанской сборной. И никаких санкций. К этому много вопросов», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте прошёл матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра закончилась победой сборной Испании в овертайме со счётом 2:1 (1:1 — основное время). На восьмой минуте травму в стыке с Тони Кроосом получил полузащитник испанской команды Педри. Он не смог продолжить матч. За этот фол немецкий хавбек не получил жёлтую карточку.