Булыкин: у Англии очень хорошая команда, и она должна оказаться в финале Евро

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями о матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между национальными командами Англии и Швейцарии.

«Конечно, все будут надеяться на то, чтобы Швейцария обыграла Англию и совершила сенсацию. Но вряд ли это случится, потому что у Англии очень хорошая команда и она должна оказаться в финале Евро. Я думаю, что англичанам пора разгоняться, но они всё время играют в закрытый футбол, достигая результата», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Швейцарии состоится сегодня, 6 июля, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф). В 1/8 финала Англия вырвала победу у Словакии со счётом 2:1 (ДВ), а Швейцария уверенно обыграла Италию – 2:0.