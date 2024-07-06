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Булыкин: у Англии очень хорошая команда, и она должна оказаться в финале Евро

Булыкин: у Англии очень хорошая команда, и она должна оказаться в финале Евро
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями о матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между национальными командами Англии и Швейцарии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, все будут надеяться на то, чтобы Швейцария обыграла Англию и совершила сенсацию. Но вряд ли это случится, потому что у Англии очень хорошая команда и она должна оказаться в финале Евро. Я думаю, что англичанам пора разгоняться, но они всё время играют в закрытый футбол, достигая результата», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Швейцарии состоится сегодня, 6 июля, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф). В 1/8 финала Англия вырвала победу у Словакии со счётом 2:1 (ДВ), а Швейцария уверенно обыграла Италию – 2:0.

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