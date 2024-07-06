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Саутгейт назвал задачу сборной Англии на матч 1/4 финала Евро-2024 со Швейцарией

Саутгейт назвал задачу сборной Англии на матч 1/4 финала Евро-2024 со Швейцарией
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Швейцарии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Швейцария блестяще демонстрирует себя на турнире. За неё играют хорошие футболисты, и у неё чёткий игровой подход, который доставил другим проблемы. Нам надо сыграть на более высоком уровне.

Мы всегда стараемся выбрать наилучший подход к предстоящему матчу. Швейцарцы играют в пять защитников, иногда перестраиваясь на четвёрку сзади. У них очень подвижная схема. Наша задача проста — доставить проблемы сопернику, не забывая самим обороняться. Атака Швейцарии сейчас очень опасна», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Напомним, четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Швейцарии состоится сегодня, 6 июля, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф). В 1/8 финала Англия вырвала победу у Словакии со счётом 2:1 (ДВ), а Швейцария уверенно обыграла Италию – 2:0.

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