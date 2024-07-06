ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пепе уклончиво ответил на вопрос о своём будущем в сборной Португалии

Пепе уклончиво ответил на вопрос о своём будущем в сборной Португалии
Аудио-версия:
Комментарии

41-летний центральный защитник сборной Португалии Пепе уклончиво ответил на вопрос о своём будущем в национальной команде после того, как она потерпела поражение в матче 1/4 финала Евро-2024 с Францией (0:0, 3:5 пен.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

«Сейчас важно не это. У меня ещё будет время для того, чтобы поговорить о будущем. Более важным является поблагодарить товарищей за то, что они всегда выполняют план на игру, который мы наметили. Однако футбол жесток», — приводит слова Пепе Reocrd со ссылкой на CNN.

Напомним, матч Португалия — Франция проходил на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). На стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.).

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android