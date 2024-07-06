Пепе уклончиво ответил на вопрос о своём будущем в сборной Португалии

41-летний центральный защитник сборной Португалии Пепе уклончиво ответил на вопрос о своём будущем в национальной команде после того, как она потерпела поражение в матче 1/4 финала Евро-2024 с Францией (0:0, 3:5 пен.).

«Сейчас важно не это. У меня ещё будет время для того, чтобы поговорить о будущем. Более важным является поблагодарить товарищей за то, что они всегда выполняют план на игру, который мы наметили. Однако футбол жесток», — приводит слова Пепе Reocrd со ссылкой на CNN.

Напомним, матч Португалия — Франция проходил на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). На стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.).

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