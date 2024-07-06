Непомнящий: Испания не главный фаворит Евро, в игре с Германией увидели много изъянов

Бывший тренер российских клубов РПЛ Валерий Непомнящий отреагировал на победу Испании над Германией в четвертьфинале Евро-2024.

«Слово «провал» никак не подходит к вылету сборной Германии с домашнего Евро. Ведь немцы играли хорошо и уступили не кому-то, а сборной Испании, которая сейчас в порядке. Я высоко оцениваю игру сборной Германии на этом Евро. Не факт, что теперь испанцы — главные фавориты чемпионата Европы, потому что во вчерашнем матче мы увидели много изъянов у Испании», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте прошёл матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра закончилась победой сборной Испании в овертайме со счётом 2:1 (1:1 — основное время).