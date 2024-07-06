Тренер сборной Нидерландов Куман рассказал о потерях перед матчем 1/4 финала Евро-2024

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал о готовности игроков своей команды к матчу 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Турцией.

«Ян Матсен остался в Вольфсбурге. Ему нездоровилось, симптомы гриппа. В таком случае не до поездок. Особенно если остался всего день до матча. В целом все остальные готовы к матчу. Стевен (Бергвейн) занимался отдельно от остальных, это мера предосторожности. Посмотрим, сможет ли он тоже выйти на поле. В субботу утром будет проводить вводное занятие, и тогда примем окончательное решение», — приводит слова Кумана пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч четвертьфинала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции состоится сегодня, 6 июля, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В играх 1/8 финала турнира Нидерланды разгромили Румынию со счётом 3:0, а Турция оказалась сильнее Австрии – 2:1.