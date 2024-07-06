«Мечта осуществилась». Игрок «Актобе» Самородов — о голе в ворота «Спартака»

Полузащитник казахстанского «Актобе» Максим Самородов прокомментировал забитый мяч в ворота московского «Спартака» в контрольном матче (1:1). На 10-й минуте встречи хавбек открыл счёт.

«Мечта осуществилась ещё одна. Хороший матч перед еврокубками, хороший спарринг-партнёр. Думаю, была равная игра. Больше нечего сказать. Я очень счастлив. Наши шансы зависят только от нас. Если будет стремление и рвение — будет победа. Другого не вижу я здесь», — приводит слова Самородова Sports.kz.

«Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. «Актобе» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Казахстана 2024 года. Команда набрала 22 очка за 12 матчей.