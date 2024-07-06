Источник: «Спартак» продолжит работу на трансферном рынке после подписания Барко

ФК «Спартак» продолжит работу на трансферном рынке после официального оформления перехода полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко. Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, московский клуб продолжает поиски центрального полузащитника. Кроме того, спортивный блок рассматривает варианты с возможным приобретением вингера и центрального защитника на перспективу. Сделку по приобретению опытного голкипера также планируется завершить до закрытия летнего трансферного окна.

Ранее стало известно о том, что «Спартак» согласовал четырёхлетний контракт с полузащитником «Ривер Плейт» Эсекьелем Барко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сделка должна быть оформлена на следующей неделе.