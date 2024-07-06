Видео: испанский болельщик в одиночестве празднует победу среди немецких фанатов

Болельщик сборной Испании не сдерживал эмоций, празднуя победу «Фурия Роха» в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Германией (2:1), находясь при этом в окружении фанатов бундестим.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

Напомним, эта игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. На 51-й минуте полузащитник испанцев Дани Ольмо открыл счёт в игре с передачи вингера Ламина Ямаля. На 89-й минуте хавбек немцев Флориан Вирц сравнял счёт с передачи Йозуа Киммиха. Основное время встречи завершилось вничью. Во втором дополнительном тайме полузащитник Микель Мерино принёс Испании победу.