Видео: испанский болельщик в одиночестве празднует победу среди немецких фанатов
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Болельщик сборной Испании не сдерживал эмоций, празднуя победу «Фурия Роха» в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Германией (2:1), находясь при этом в окружении фанатов бундестим.
Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:
Напомним, эта игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. На 51-й минуте полузащитник испанцев Дани Ольмо открыл счёт в игре с передачи вингера Ламина Ямаля. На 89-й минуте хавбек немцев Флориан Вирц сравнял счёт с передачи Йозуа Киммиха. Основное время встречи завершилось вничью. Во втором дополнительном тайме полузащитник Микель Мерино принёс Испании победу.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51' 1:1 Вирц – 89' 2:1 Мерино – 119'
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет
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