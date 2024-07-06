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«Брайтон» объявил о трансфере Виффера из «Фейеноорда»

«Брайтон» объявил о трансфере Виффера из «Фейеноорда»
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Опорный полузащитник Матс Виффер перешёл из «Фейеноорда» в английский «Брайтон», сообщает официальный сайт «чаек». Контракт с нидерландским хавбеком будет действовать до лета 2029 года.

Ранее в СМИ появились сообщения, что сумма трансфера составит около € 30 млн. Игрок также входил в сферу интересов «Барселоны» в качестве потенциальной замены Серхио Бускетсу.

24-летний Матс Виффер выступал за «Фейеноорд» с лета 2022 года, куда он перешёл из «Эксельсиор». В минувшем сезоне он принял участие в 42 матчах команды во всех соревнованиях, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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