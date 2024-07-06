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Линекер проиграл Фердинанду бутылку вина, поспорив с ним на штрафной Роналду

Линекер проиграл Фердинанду бутылку вина, поспорив с ним на штрафной Роналду
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер проиграл экс-защитнику «трёх львов» Рио Фердинанду бутылку вина, поспорив с ним на то, что форвард Португалии Криштиану Роналду самостоятельно исполнит штрафной удар в первом тайме матча 1/4 финала Евро-2024 с Францией (0:0, 3:5 пен.). Напомним, этот штрафной удар пробил атакующий полузащитник Бруну Фернандеш.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

Линекер. Я поспорил с Рио [Фердинандом] на бутылку вина. Я сказал, что Роналду исполнит этот штрафной удар, а он ответил: «Нет, на этот раз это будет Бруну».

Фердинанд. Суть в том, что Криштиану сказал мне перед игрой, что собирается отдать мяч Бруну, — приводит слова футболистов The Sun.

Матч Португалия — Франция проходил на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия).

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