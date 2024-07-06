Англия — Швейцария: статистика личных встреч в преддверии 1/4 финала Евро-2024

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Сегодня, 6 июля, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф) состоится четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В преддверии очередной встречи Англии и Швейцарии предлагаем ознакомиться со статистикой противостояний этих соперников.

Всего матчей: 31.

Побед Англии: 22.

Побед Швейцарии: 3.

Ничьих: 6.

Разница голов: 82-23 в пользу Англии.

В 1/8 финала Англия вырвала победу у Словакии со счётом 2:1 (ДВ), а Швейцария уверенно обыграла Италию – 2:0.

Напомним, чемпионат Европы по футболу в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.