Англия — Швейцария: статистика личных встреч в преддверии 1/4 финала Евро-2024
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Сегодня, 6 июля, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф) состоится четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
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П2
В преддверии очередной встречи Англии и Швейцарии предлагаем ознакомиться со статистикой противостояний этих соперников.
- Всего матчей: 31.
Побед Англии: 22.
Побед Швейцарии: 3.
Ничьих: 6.
Разница голов: 82-23 в пользу Англии.
В 1/8 финала Англия вырвала победу у Словакии со счётом 2:1 (ДВ), а Швейцария уверенно обыграла Италию – 2:0.
Напомним, чемпионат Европы по футболу в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.
Комментарии
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