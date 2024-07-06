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Англия — Швейцария. Прямая трансляция
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Англия — Швейцария: статистика личных встреч в преддверии 1/4 финала Евро-2024

Англия — Швейцария: статистика личных встреч в преддверии 1/4 финала Евро-2024
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Сегодня, 6 июля, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф) состоится четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В преддверии очередной встречи Англии и Швейцарии предлагаем ознакомиться со статистикой противостояний этих соперников.

  • Всего матчей: 31.
    Побед Англии: 22.
    Побед Швейцарии: 3.
    Ничьих: 6.
    Разница голов: 82-23 в пользу Англии.

В 1/8 финала Англия вырвала победу у Словакии со счётом 2:1 (ДВ), а Швейцария уверенно обыграла Италию – 2:0.

Напомним, чемпионат Европы по футболу в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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