Сергей Ташуев назвал российского игрока, которого можно сравнить с Ламином Ямалем

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев сравнил нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева с 16-летним форвардом сборной Испании и «Барселоны» Ламином Ямалем.

«Кто похож на Ямаля среди россиян? Думаю, Сергей Пиняев — он молодой, быстрый, данные есть у него, как и потенциал заиграть в Европе. Но надо понимать, что один играет в «Локомотиве», а другой — в «Барсе». Кого-то ещё выделить сложно, у нас не так много россиян в РПЛ, которым по 17–19 лет. Чтобы оценить уровень Сергея, ему нужно перейти в «Реал» Мадрид (смеётся). Играть в РПЛ и в «Барселоне» — немного разные вещи всё-таки (смеётся)», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 19-летний Пиняев принял участие в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.