Непомнящий: жалко и досадно, что Тони Кроос в таком порядке и завершает футбольную карьеру

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о полузащитнике сборной Германии Тони Кроосе после того, как его команда вылетела с Евро-2024, проиграв Испании на стадии 1/4 финала турнира со счётом 1:2. Эта встреча стала последней в профессиональной карьере 34-летнего футболиста.

«Я убеждён, что Тони Кроос очень рано завершил футбольную карьеру, ему всего 34 года. Но это правильно, как он подходит к этому вопросу. Ведь он не уходит в никуда, у него есть программа на будущее. Это здорово, что человек серьёзно относится к своему будущему. Однако жалко и досадно, что Кроос в таком порядке и уходит.

Я ничего не слышал про возможную тренерскую карьеру Тони Крооса, но знаю, что у него есть свой бизнес, академия и благотворительная программа», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Всего за клубную карьеру полузащитник провёл 754 матча во всех турнирах, в которых он отметился 73 голами и 166 результативными передачами. В составе сборной Германии Кроос сыграл 113 матчей (17 голов и 21 ассист).