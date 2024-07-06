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Англия — Швейцария. Прямая трансляция
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Канищев: англичане играют невыразительно, в матче со Швейцарией нет фаворита

Канищев: англичане играют невыразительно, в матче со Швейцарией нет фаворита
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Бывший российский футболист Александр Канищев поделился мнением о грядущем матче 1/4 финала Евро-2024, в котором встретятся сборные Англии и Швейцарии. Игра состоится сегодня, 6 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У сборной Англии мощная и крепкая команда, но они играют невыразительно. Поэтому в матче с Швейцарией нет фаворита и шансы будут 50 на 50. Швейцарцы неплохо играют и выглядят на этом чемпионате Европы, но любая Англия — это очень сильная команда. Они могут достигнуть нужного результата», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч Англия — Швейцария пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного судьи игры выступит Даниэле Орсато. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

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