Канищев: англичане играют невыразительно, в матче со Швейцарией нет фаворита

Бывший российский футболист Александр Канищев поделился мнением о грядущем матче 1/4 финала Евро-2024, в котором встретятся сборные Англии и Швейцарии. Игра состоится сегодня, 6 июля.

«У сборной Англии мощная и крепкая команда, но они играют невыразительно. Поэтому в матче с Швейцарией нет фаворита и шансы будут 50 на 50. Швейцарцы неплохо играют и выглядят на этом чемпионате Европы, но любая Англия — это очень сильная команда. Они могут достигнуть нужного результата», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч Англия — Швейцария пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного судьи игры выступит Даниэле Орсато. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

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