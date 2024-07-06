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Гризманн принёс своей семье на трибуну пиццу после победы Франции в матче с Португалией

Гризманн принёс своей семье на трибуну пиццу после победы Франции в матче с Португалией
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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн принёс пиццу своей семье, находящейся на трибуне, после матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Португалией (0:0, 3:5 пен.).

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в матче с португальской национальной командой 33-летний футболист провёл 67 минут и не отметился результативными действиями. Всего в составе сборной Франции Гризманн принял участие в 134 матчах во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 38 результативными передачами. В этих играх футболист получил 10 жёлтых карточек.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

Матч Португалия — Франция проходил на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). На стадии 1/8 финала Евро-2024 Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

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