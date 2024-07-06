ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард сборной Египта Рефаат скончался после сердечного приступа во время матча

Форвард сборной Египта Рефаат скончался после сердечного приступа во время матча
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Египта и и клуба «Фьюче» Ахмед Рефаат скончался в возрасте 31 года после сердечного приступа во время матча местного чемпионата, сообщает пресс-служба Египетской футбольной ассоциации.

«Совет директоров Египетской футбольной ассоциации просит всемогущего бога покрыть Рефаата своей огромной милостью и внушить его семье и близким терпение и утешение… Мы принадлежим богу, и к нему мы вернёмся», — говорится в сообщении пресс-службы Египетской футбольной ассоциации.

Ахмед Рефаат почувствовал серьёзное ухудшение здоровья время игры чемпионата Египта «Фьюче» — «Аль-Иттихад» (0:0) 11 марта. За две минуты до окончания встречи футболист упал на газон, потеряв сознание. Матч был приостановлен, а Рефаат доставлен в больницу. С тех пор игрок пребывал в коме.

На счету Рефаата было 211 матчей за всю профессиональную карьеру, в том числе семь игр в составе сборной Египта, в которых он забил 46 мячей и отметился 40 голевыми передачами.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android