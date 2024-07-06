Форвард сборной Египта Рефаат скончался после сердечного приступа во время матча

Нападающий сборной Египта и и клуба «Фьюче» Ахмед Рефаат скончался в возрасте 31 года после сердечного приступа во время матча местного чемпионата, сообщает пресс-служба Египетской футбольной ассоциации.

«Совет директоров Египетской футбольной ассоциации просит всемогущего бога покрыть Рефаата своей огромной милостью и внушить его семье и близким терпение и утешение… Мы принадлежим богу, и к нему мы вернёмся», — говорится в сообщении пресс-службы Египетской футбольной ассоциации.

Ахмед Рефаат почувствовал серьёзное ухудшение здоровья время игры чемпионата Египта «Фьюче» — «Аль-Иттихад» (0:0) 11 марта. За две минуты до окончания встречи футболист упал на газон, потеряв сознание. Матч был приостановлен, а Рефаат доставлен в больницу. С тех пор игрок пребывал в коме.

На счету Рефаата было 211 матчей за всю профессиональную карьеру, в том числе семь игр в составе сборной Египта, в которых он забил 46 мячей и отметился 40 голевыми передачами.