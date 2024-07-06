Джон Стоунз — второй игрок на Евро-2024 по числу успешных передач после Крооса

Центральный защитник сборной Англии Джон Стоунз является вторым футболистом на чемпионате Европы — 2024 по количеству успешных передач перед четвертьфиналом. 30-летний игрок сделал 337 подобных передач. Об этом информирует Opta.

На первом месте по количеству успешных передач на Евро-2024 находится полузащитник сборной Германии Тони Кроос, отдавший их в количестве 411.

Стоунз выступает в составе английской национальной команды с 2014 года. За этот период он сыграл в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.

Напомним, сегодня, 6 июля, состоится матч 1/4 финала Евро-2024, в котором встретятся сборные Англии и Швейцарии. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного судьи игры выступит Даниэле Орсато. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

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