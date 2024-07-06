Голкипер столичного «Динамо» и сборной России по футболу Андрей Лунёв назвал лучшего вратаря на Евро-2024.

«Из вратарей на чемпионате Европы выделю голкипера сборной Грузии Георгия ⁠Мамардашвили. Все вратари показывают очень сильный уровень, все хороши. Мамардашвили – сильный вратарь, я видел, как он играет за «Валенсию». На данный момент он один из лучших вратарей на турнире, я не удивлён его игрой. Но сейчас все голкиперы хороши и вытаскивают свои команды в следующие раунды. В 38 лет на таком уровне играет Нойер, это говорит про его уровень, он высочайший», – приводит слова Лунёва Metaratings.

Напомним, на текущем Евро, который проводится в эти дни в Германии, Мамардашвили сыграл за сборную Грузии четыре матча, в которых пропустил восемь голов. Вратарь установил рекорд для групповой стадии чемпионатов Европы в XXI веке, предотвратив 3,6 гола. Кроме того грузинский вратарь повторил рекорд по числу сейвов на групповой стадии Евро, совершив 21 спасение. Сборная Грузии при этом вылетела на стадии 1/8 финала.