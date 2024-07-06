«Общая мечта разбита». Фюллькруг обратился к фанатам сборной Германии после вылета с Евро

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг обратился к болельщикам национальной команды после вылета бундестим с домашнего для неё Евро-2024. Напомним, на стадии 1/4 финала немцы уступили Испании со счётом 1:2.

«Честно говоря, сейчас сложно подбирать нужные слова. Наша большая совместная мечта разбита, и это безумно больно.

Тем не менее хочу сказать, что я невероятно благодарен за то, что представлял вас и нашу страну на домашнем Евро. Количество поддержки и энергии, которые вы нам дали в последние дни и недели, было неописуемо.

Несмотря на то что какое-то время будет больно, я горжусь тем, какой единой нацией и командой мы себя показали. Это сделало нас сильными, и это поможет нам в будущем», — написал Фюллькруг в своей социальной сети.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: