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«Общая мечта разбита». Фюллькруг обратился к фанатам сборной Германии после вылета с Евро

«Общая мечта разбита». Фюллькруг обратился к фанатам сборной Германии после вылета с Евро
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Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг обратился к болельщикам национальной команды после вылета бундестим с домашнего для неё Евро-2024. Напомним, на стадии 1/4 финала немцы уступили Испании со счётом 1:2.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Честно говоря, сейчас сложно подбирать нужные слова. Наша большая совместная мечта разбита, и это безумно больно.

Тем не менее хочу сказать, что я невероятно благодарен за то, что представлял вас и нашу страну на домашнем Евро. Количество поддержки и энергии, которые вы нам дали в последние дни и недели, было неописуемо.

Несмотря на то что какое-то время будет больно, я горжусь тем, какой единой нацией и командой мы себя показали. Это сделало нас сильными, и это поможет нам в будущем», — написал Фюллькруг в своей социальной сети.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

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