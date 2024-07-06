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Колыванов: вылет Германии — разочарование. Играя дома, задача была только выиграть Евро

Колыванов: вылет Германии — разочарование. Играя дома, задача была только выиграть Евро
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Российский тренер Игорь Колыванов отреагировал на поражение Германии от Испании (1:2) в матче 1/4 финала Евро-2024.

«В какой-то степени вылет Германии с домашнего Евро — это разочарование. Был хороший матч в исполнении обеих сборных, но за минуту до конца игры немцы пропустили. Против испанцев сложно играть, но немцы создавали моменты, не закрывались и играли в хороший футбол.

Понятное дело, что болельщики и руководство сборной Германии хотели пройти дальше. Играя дома, задача была только выиграть чемпионат Европы, но соперник был очень серьёзный и один из лучших на турнире. Я до этого говорил, что было бы лучше, если бы эти сборные встретились в финале», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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