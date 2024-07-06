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«Вест Хэм» объявил о трансфере Макса Килмана из «Вулверхэмптона»

«Вест Хэм» объявил о трансфере Макса Килмана из «Вулверхэмптона»
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«Вест Хэм» подписал контракт с центральным защитником Максом Килманом, выступавшим ранее за «Вулверхэмптон». Об этом сообщает официальный сайт «молотобойцев». Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2031 года.

27-летний Макс Килман играл за «Вулверхэмптон» с августа 2018 года. В минувшем сезоне он провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги и забил два гола. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 32 млн.

Ранее, в начале мая, «Вест Хэм» объявил, что по завершении сезона-2023/2024 клуб покинет Дэвид Мойес, который занимал должность главного тренера «молотобойцев» с декабря 2019 года. 23 мая «Вест Хэм» объявил о назначении на пост главного тренера Хулена Лопетеги.

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