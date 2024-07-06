Сандро Вагнер ворвался в судейскую после игры с Испанией и оскорбил арбитра — Bild

Ассистент сборной Германии Сандро Вагнер ворвался в раздевалку с судьями после матча 1/4 финала Евро-2024 с Испанией (2:1) и громко оскорблял главного арбитра встречи Энтони Тейлора. Об этом сообщает Bild.

Напомним, на 106-й минуте этого матча атакующий полузащитник бундестим Джамал Мусиала попал мячом в руку защитнику «Фурия Роха» Марку Кукурелье. Однако Энтони Тейлор не назначил пенальти за этот эпизод.

На 51-й минуте полузащитник испанцев Дани Ольмо открыл счёт в игре с передачи вингера Ламина Ямаля. На 89-й минуте хавбек немцев Флориан Вирц сравнял счёт с передачи Йозуа Киммиха. На 119-й минуте Мерино вывел «Фурия Роха» вперёд.

В полуфинале турнира сборная Испании сыграет с французской национальной командой. Встреча состоится 9 июля.

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