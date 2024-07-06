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«Родина» объявила об отмене контрольного матча с московским «Динамо»

«Родина» объявила об отмене контрольного матча с московским «Динамо»
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Контрольный матч между московским «Динамо» и «Родиной», который должен был состояться сегодня, 6 июля, и начаться в 10:30 по московскому времени, был отменён, сообщает пресс-служба «Родины». Причина, по которой было принято такое решение, не уточняется.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
06 июля 2024, суббота. 10:30 МСК
Динамо
Москва, Россия
Отменён
Родина
Москва, Россия

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) московское «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице, набрав 56 очков. «Родина», выступающая в Первой лиге, заняла по итогам прошедшего сезона пятое место. Команда по дополнительным показателям уступила право на участие в стыковых матчах за выход в РПЛ тульскому «Арсеналу».

В летнее межсезонье «Динамо» принимает участие в Братском кубке. В первой игре турнира команда уступила в серии пенальти сербскому «Партизану» (2:2, 2:4 пен.). В следующей игре Братского кубка московское «Динамо» сыграет с сербским ОФК из Белграда сегодня, 6 июля.

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