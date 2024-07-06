«Родина» объявила об отмене контрольного матча с московским «Динамо»

Контрольный матч между московским «Динамо» и «Родиной», который должен был состояться сегодня, 6 июля, и начаться в 10:30 по московскому времени, был отменён, сообщает пресс-служба «Родины». Причина, по которой было принято такое решение, не уточняется.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) московское «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице, набрав 56 очков. «Родина», выступающая в Первой лиге, заняла по итогам прошедшего сезона пятое место. Команда по дополнительным показателям уступила право на участие в стыковых матчах за выход в РПЛ тульскому «Арсеналу».

В летнее межсезонье «Динамо» принимает участие в Братском кубке. В первой игре турнира команда уступила в серии пенальти сербскому «Партизану» (2:2, 2:4 пен.). В следующей игре Братского кубка московское «Динамо» сыграет с сербским ОФК из Белграда сегодня, 6 июля.