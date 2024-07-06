Гюндоган может завершить карьеру в сборной Германии после вылета с Евро-2024

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган после вылета с Евро-2024 ответил на вопрос о продолжении карьеры в национальной команде.

«Пока не могу сказать сразу после игры. Мне понадобится несколько дней, чтобы ещё подумать. Тогда я приму решение», – приводит слова Гюндогана в своих социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг.

Гюндоган выступает за сборную Германии с 2011 года. За национальную команду он провёл в общей сложности 82 матча и забил 19 голов.

Напомним, 5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте прошёл матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра закончилась победой сборной Испании в овертайме со счётом 2:1 (1:1 — основное время). Немцы покинули турнир.