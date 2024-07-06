Колыванов: сборная Франции тихим сапом двигается дальше на чемпионате Европы

Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Португалии (0:0, 3:5 пен.).

«Сборная Франции тихим сапом потихонечку двигается дальше. Они не могут забить с игры, но победили португальцев по серии пенальти. Был неплохой матч, где сборная Португалии была немножко попредпочтительней, имея неплохие моменты. Хотя французы также в конце встречи имели два-три эпизода», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч Португалия — Франция проходил на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). На стадии 1/8 финала Евро-2024 Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

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