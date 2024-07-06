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Тарханов: Португалия в товарищеских матчах без Роналду выглядела лучше, чем с ним на Евро

Тарханов: Португалия в товарищеских матчах без Роналду выглядела лучше, чем с ним на Евро
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Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о роли нападающего Криштиану Роналду в выступлении сборной Португалии на чемпионате Европы — 2024. Напомним, вчера в матче 1/4 финала Евро-2024 португальцы уступили Франции (0:0, 3:5 пен.) и выбыли с турнира.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

«Криштиану Роналду на этом Евро старался, двигался и открывался. Но я смотрел товарищеские игры Португалии, и сборная без Роналду играла лучше, чем с ним на Евро. На чемпионате Европы Роналду — это фигура, поэтому все стараются играть на него, но это мешает командной игре», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Встреча состоится 9 июля. На стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-204
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