Тарханов: Португалия в товарищеских матчах без Роналду выглядела лучше, чем с ним на Евро

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о роли нападающего Криштиану Роналду в выступлении сборной Португалии на чемпионате Европы — 2024. Напомним, вчера в матче 1/4 финала Евро-2024 португальцы уступили Франции (0:0, 3:5 пен.) и выбыли с турнира.

«Криштиану Роналду на этом Евро старался, двигался и открывался. Но я смотрел товарищеские игры Португалии, и сборная без Роналду играла лучше, чем с ним на Евро. На чемпионате Европы Роналду — это фигура, поэтому все стараются играть на него, но это мешает командной игре», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Встреча состоится 9 июля. На стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).