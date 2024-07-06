Бернарду — о матче с Францией: на коротких турнирах не всегда побеждают лучшие

Крайний нападающий сборной Португалии Бернарду Силва высказался о минувшем матче 1/4 финала Евро-2024 с Францией (0:0, 3:5 пен.).

«Лучшая ли это игра сборной Португалии на Евро-2024? Впечатление, которое у меня сложилось на поле, – да, но это футбол.

Вчера на пресс-конференции я сказал, что на коротких турнирах не всегда побеждают лучшие команды. В этот раз было так же. Так же было и для Словении в 1/8 финала. В этот раз – для нас. И это футбол. Мы идём дальше. Это урок и повод стать лучше к следующему разу. Конечно, сейчас нам тяжело», — приводит слова Бернарду Record.

Матч Португалия — Франция проходил на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). На стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.).

Португальские фанаты на улицах Германии на Евро-2024: