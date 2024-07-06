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Российский футбольный клуб выставили на продажу на сайте объявлений

Российский футбольный клуб выставили на продажу на сайте объявлений
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Профессиональный футбольный клуб «Сокол» из Казани был выставлен на продажу на сайте объявлений Avito. Об этом информирует «Спорт Бизнес Online».

Фото: Скриншот с Avito

Объявление на сервисе было выпущено представителями самого клуба. В нём отмечается, что за сумму в 5,3 млн рублей покупатель может приобрести готовую для побед команду вместе с тренерским, административным, медицинским и медиаперсоналом.

По данным «Спорт Бизнес Online», «Сокол» испытывает финансовые проблемы после того, как окончательно ушёл его главный спонсор — группа компаний «Сокол», занятая грузоперевозками. Государственного участия в проекте не было. Казанский клуб ощутил серьёзные проблемы после выхода во Вторую лигу и получения статуса профессионального клуба, но игроки в течение сезона собирались на каждый матч фактически на свои деньги.

После 13 игр Второй лиги казанский «Сокол», несмотря на финансовые проблемы, идёт вторым в турнирной таблице группы 4, имея в активе 28 очков. Команда отстаёт от лидирующего в группе кировского «Динамо» всего на одно очко.

Турнирная таблица Второй лиги
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