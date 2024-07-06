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Андрей Мостовой отреагировал на победу «Зенита» над «Тальересом»

Андрей Мостовой отреагировал на победу «Зенита» над «Тальересом»
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о матче Летнего кубка с аргентинским «Тальересом» (1:0).

«Соперник просто, наверное, чуть‑чуть покачественнее. Видно, что ребята очень хорошо владеют мячом. Они сейчас на первом месте в турнирной таблице чемпионата Аргентины, насколько я знаю, и вышли из группы в Кубке Либертадорес. Поэтому мы ожидали, что будет тяжелее игра, чем с «Сочи». И так и получилось. Но интереснее играть с новыми футболистами. Реально очень качественная команда», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

5 июля состоялся матч Летнего кубка, в котором встречались российский «Зенит» и аргентинский «Тальерес». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. «Зенит» одержал победу со счётом 1:0.

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