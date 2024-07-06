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Мбаппе считает, что Меньян напугал Феликса в серии пенальти в игре Португалия — Франция

Мбаппе считает, что Меньян напугал Феликса в серии пенальти в игре Португалия — Франция
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметил важность вратаря «трёхцветных» Мика Меньяна, который играл в воротах во время серии пенальти в матче 1/4 финала Евро-2024 с Португалией (0:0, 3:5). Напомним, голкипер не отразил ни одного удара соперника с 11-метровой отметки.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

«Он (Меньян) пугает. У меня нет точного объяснения, но, когда Жоау Феликс ударил в штангу, он понимал, что вратарь смог бы достать его удар. Когда у вас есть вратарь, который может прыгнуть и достать мяч, вы пытаетесь бить в угол, и иногда этот угол – штанга. Сегодня мы добились успеха в этом», — приводит слова Мбаппе Le Parisien.

В серии пенальти крайний нападающий сборной Португалии Жоау Феликс не смог реализовать 11-метровый удар, попав в штангу.

Португальские фанаты на улицах Германии на Евро-2024:

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