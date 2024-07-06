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Непомнящий: Голландия не справится с Турцией по ментальности, турки готовы растерзать всех

Непомнящий: Голландия не справится с Турцией по ментальности, турки готовы растерзать всех
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Бывший тренер российских клубов РПЛ Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче сборной Нидерландов с Турцией в четвертьфинале Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«От сборной Турции можно ждать всего. Они находятся на очень хорошем кураже, и у них горят глаза, поэтому они готовы растерзать всех. Уровень сборной Голландии не уступает, но они не справятся с турками по ментальности и настрою», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 6 июля, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин) состоится четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Нидерландов и Турции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В 1/8 финала Нидерланды разгромили Румынию со счётом 3:0, а Турция оказалась сильнее Австрии – 2:1. На групповом этапе Нидерланды заняли третье место в квартете D. Турция расположилась на второй строчке группы F.

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