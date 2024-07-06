Натхо: Бердыев сможет тренировать до ста лет, он лучший тренер в моей карьере

Полузащитник сербского «Партизана» Бибрас Натхо прокомментировал назначение российского специалиста Курбана Бердыева на пост главного тренера азербайджанского «Турана». Натхо пересекался с Бердыевым во время игры за «Рубин» в период с 2010 по 2013 год.

— Курбан Бердыев поехал работать в Азербайджан. Сможет тренировать до ста лет?

— Да. Бекиевич полностью погрузил себя футболом — он занимается им 24/7. Бердыев уделяет внимание мельчайшим деталям, поэтому точно могу сказать, что это лучший тренер за всё время моей карьеры. Желаю ему всего самого наилучшего! — приводит слова Натхо Sport24.

71-летний Курбан Бердыев известен работой в «Рубине» с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год, а также в «Ростове» с 2014 по 2016 год. Под его руководством «Рубин» дважды выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок страны и два национальных Суперкубка, а «Ростов» становился серебряным призёром чемпионата страны. Последним местом работы Бердыева было махачкалинское «Динамо», которое он покинул в начале текущего года, став затем советником президента дагестанского клуба.